В Кнессете обсудили права арендаторов, чьи квартиры пострадали во время войны с Ираном

Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела заседание, посвященное компенсациям и помощи от Налогового управления для арендаторов, чьи квартиры пострадали во время операции "Народ как лев".

По данным муниципалитета Бат-Яма, 19 зданий в разных районах города, которые пострадали от иранских ракетных обстрелов, до сих пор являются непригодными для жизни. В министерстве финансов сообщили, что на настоящий момент нет семей, которые проживали бы в гостиницах в эвакуации, однако минфин не владеет информацией о семьях, которые все еще живут в альтернативном арендованном жилье.

Председатель комиссии Гилад Карив заявил о получении информации от граждан, снимавших жилье на год и столкнувшихся с требованиями освободить его в ближайшие месяцы.

По его словам, когда людям пришлось снимать квартиры вместо разрушенных войной, аренда заключалась минимум на год. Некоторые семьи столкнулись с просьбой вернуться в поврежденные дома, несмотря на действующий договор на съем альтернативного жилья.

"Мы должны убедиться, что государство не потребует от этих людей покинуть альтернативное жилье в течение действующего договора, – отметил он. – Государство обязано уважать договоры, подписанные эвакуированными, и не выселять людей раньше срока".

Представительница министерства финансов Хая Леви отметила, что договоры заключались исходя из прогнозируемых сроков возвращения поврежденных домов к пригодному для проживания состоянию. В случаях, когда семье предлагают въехать в поврежденную квартиру до завершения срока аренды альтернативной квартиры, минфин, по ее словам, готов заплатить соответствующие штрафы.

Она подчеркнула, что компенсации выплачиваются до момента, когда семья получит назад свое жилье в "таком же состоянии, как до повреждения", либо до окончания срока аренды альтернативной квартиры (в зависимости от того, что наступит раньше).

Представитель министерства алии и абсорбции сообщил, что по всей стране были эвакуированы 135 семей репатриантов, и последняя семья выехала из гостиницы около месяца назад. В ведомстве занимаются конкретными возникшими у ряда семей проблемами и поиском их решений, и к следующему заседанию будут представлены более подробные данные.

Подводя итоги обсуждения, Гилад Карив пообещал назначить контрольное заседание по этому вопросу и попросил минфин дополнить данные о числе семей, которые вынуждены жить в альтернативном жилье из-за ущерба их дому и имуществу.