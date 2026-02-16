Телеведущая NBC выступила с новым обращением к похитителям матери

Ведущая NBC Саванна Гатри опубликовала новое обращение к похитителям ее 84-летней матери Нэнси Гатри, которая пропала из своего дома в аризонском Тусоне две недели назад: "Я обращаюсь ко всем, кто ее удерживает или знает, где она находится. Никогда не поздно поступить правильно. У тех, кто ее любит, еще есть надежда".

ФБР проверяет ДНК на перчатке, которая была найдена 15 февраля в поле, расположенном примерно в трех километрах от дома Нэнси. По внешнему виду она совпадает с перчаткой подозреваемого в маске, запечатленного видеокамерой на звонке дома.

Нэнси Гатри в последний раз видели 31 января, когда родственник подвез ее домой после встречи с другой дочерью. На следующий день она не появилась на церковной службе – прихожане сообщили семье, которая обратилась в полицию.

В расследовании и поисковых операциях задействованы ФБР и местная полиция, привлечены вертолеты и поисковые собаки. Вознаграждение за информацию о 84-летней женщине, которая нуждается в постоянных лекарствах, увеличено до 100000 долларов.