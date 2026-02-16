Левин: "Готов назначить судей, которые не будут демонстративно раздражающими"

Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал петицию, поданную в БАГАЦ с просьбой навязать ему созыв комиссии по назначению судей.

"Безграничное лицемерие", – так назвал Левин эту петицию, выступая на конференции издания "Бе-Шева".

"В государстве Израиль есть закон, согласно которому министр юстиции является главой комиссии. Сейчас эта комиссия имеет абсолютно извращенный вид и состав", – заявил Левин.

Он добавил, что за время каденции добился двух результатов: изменил состав комиссии по назначению судей, а также не позволил навязывать ему решения.

В то же время, Левин отметил, что не отвергает возможности назначения новых судей. "Я готов назначить трех и даже четырех судей, если они не будут демонстративно раздражающими", – заявил Левин.

Напомним, что на прошлой неделе Высший суд справедливости (БАГАЦ) потребовал от министра юстиции пояснить не позднее 8 марта, почему он не созывает комиссию по назначению судей.