Ликвидирован террорист "Хизбаллы", пытавшийся восстановить инфраструктуру группировки

ЦАХАЛ ранее в понедельник нанес удар по цели в районе Ханин на юге Ливана, ликвидировав боевика, который занимался восстановлением военной структуры террористической организации "Хизбалла" в этом районе.

Эти действия террориста, подчеркивает пресс-служба Армии обороны Израиля, являются грубым нарушением условий соглашения о прекращении огня в Ливане.

За последнюю неделю бойцы 91-й дивизии ликвидировали на юге Ливана трех боевиков, восстанавливавших террористическую инфраструктуру группировки. Кроме того, были уничтожены строения и инженерная техника, которые использовались для продвижения террористических планов на юге Ливана.

ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль.