"Гаарец": в смерти продюсера сериала "Тегеран" Даны Эден ищут иранский след

Греческая полиция, которая ведет расследование обстоятельств смерти израильского продюсера Даны Эден, находившейся в Афинах в рамках работы над съемками, не исключает насильственную смерть.

Как сообщает в понедельник, 16 февраля, "Гаарец" со ссылкой на греческие СМИ, на теле Эден обнаружены подозрительные следы, из-за чего проверяется версия о возможном убийстве. Назначено полное судебно-медицинское вскрытие и токсикологические анализы, призванные установить причину смерти 52-летней израильтянки.

Высокопоставленный источник в израильских службах безопасности сообщил "Гаарец", что спецслужбы рассматривают возможность иранского следа – в связи с работой Даны Эден в популярном сериале "Тегеран", однако приоритетной на данном этапе остается проверка некриминальных версий произошедшего.

Напомним, продюсер Дана Эден скончалась в возрасте 52 лет во время работы над съемками сериала "Тегеран" в Греции, ее тело было обнаружено в ее гостиничном номере в Афинах. "Мако" пишет, что на теле Даны были следы синяков, а рядом с ней лежали таблетки.

Компания Dana and Shula Productions заявила, что нет никаких оснований подозревать, что было совершено убийство, или искать националистические мотивы в смерти Даны Эден.

Израильская полиция также заявила, что "нет никаких признаков предполагаемого преступного инцидента".

Посольство Израиля в Афинах заявило, что "оказывает помощь семье в это трудное время".

Дана Эден считалась одной из ведущих фигур в израильской телеиндустрии. Среди наиболее известных проектов, над которыми она работала, – сериал "Тегеран", созданный и продюсируемый совместно с ее партнером Шулой Шпигель. Проект стал одним из самых успешных израильских сериалов последних лет и получил международное признание.

Эден и Шпигель также стояли за крупной сделкой с платформой Apple TV+, что стало важным этапом выхода израильского контента на мировой рынок.