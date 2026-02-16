В России журналистку Екатерину Котрикадзе заочно приговорили к восьми годам заключения

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

Журналистку, покинувшую Россию, признали виновной в "публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенном по мотивам политической ненависти".

"Находясь за пределами РФ, в апреле и августе 2022 года, руководствуясь мотивом политической ненависти, Котрикадзе разместила для просмотра неограниченного числа пользователей в своем персональном канале одного из мессенджеров пять публикаций, содержащих заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции", – сообщила российская прокуратура.