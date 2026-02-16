Эр-Рияд о решении по записи земель в Иудее и Самарии: у Израиля нет прав на палестинские территории

Саудовская Аравия подвергла резкой критике решение правительства Израиля об изменении порядка регистрации владельцев земель в Иудее и Самарии. Ранее палестинское руководство заявило, что речь идет о "аннексии де-факто".

"Израильское решение по Западному берегу подрывает усилия достичь мира и стабильности в регионе, мешая урегулированию конфликта на основе принципа двух государств. У Израиля нет никаких прав на палестинские территории", – говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

15 февраля правительство Израиля утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина, министра в министерстве обороны Бецалеля Смотрича и министра обороны Исраэля Каца о начале записи владельцев земли в Иудее и Самарии.

Как сообщается в решении правительства, речь идет о первом с 1967 года решении о записи владения земель. В рамках этого решения Управление по записи и упорядочиванию статуса земель получит полномочия фиксировать владения земель в Иудее и Самарии.

По поводу большей части земель в Иудее и Самарии нет ясного ответа по поводу владельца, и необходимо было проводить длительную проверку перед началом реализации каждого проекта.

Упорядочивание статуса земель должно ускорить процессы получения разрешения на строительство, однако ожидается, что само составление реестра займет несколько лет. В политических кругах заявляют, что речь идет об ответе на действия Палестинской администрации по захвату земель на территории C, находящихся под полным израильским контролем.