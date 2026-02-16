Начался суд над советниками Нетаниягу по делу о преследовании госсвидетеля

Начался судебный процесс над советниками премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Офер Голан, Йонатан Урих и Исраэль Эйнхорн обвиняются в преследовании Шломо Фильбера в то время, когда он был государственным свидетелем по "делу 4000".

Напомним, что в рамках этого дела, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия.

В ходе судебного заседания разгорелась дискуссия между судьей мирового суда в Петах-Тикве Дрором Кляйтманом и представителями прокуратуры. Дискуссия касалась вопроса об участии в процессе Исраэля Эйнхорна, проживающего в Сербии. Представители прокуратуры заявили, что "крайне сложно" обеспечить его явку на процесс. Судья потребовал объяснений. "Мы говорим о действиях, совершавшихся шесть лет тому назад. Год назад вы пришли к выводу, что необходимо предъявить обвинения. Прошел еще год. Эйнхорн не здесь и в обозримом будущем его здесь не будет. Что дальше?" – спросил судья.

На данный момент процесс находится на этапе подачи документов.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым преследование и нарушение покоя государственного свидетеля при отягчающих вину обстоятельствах. Инцидент, ставший предметом расследования, произошел 29 августа 2021 года, когда вокруг дома бывшего генерального директора министерства связи Шломо Филбера ездил автомобиль, из динамиков которого доносилось слово "Предатель".