Обама и инопланетяне: разъяснения бывшего президента

Бывший президент США Барак Обама был вынужден выступить с разъяснениями в связи с заявлением, сделанным им в интервью Брайану Тайлеру Коэну. В ходе беседы отставной политик заявил, что инопланетяне существуют.

Отвечая на вопрос Коэна о существовании инопланетян, Обама заявил, что они существуют, но их не видел. "Их не держат в 51-й зоне. Там нет подземного объекта, если только речь не идет о масштабном заговоре, который скрыли от президента США", – сказал он.

Эти слова привлекли значительно больше внимания, чем сделанные в ходе того же интервью критические замечания в адрес нынешнего обитателя Белого дома Дональда Трампа, став одним из наиболее сенсационных новостных заголовков дня.

Обаме пришлось выступить с официальными разъяснениями. "Вселенная такая огромная, и статистический шанс, что жизнь существует где-то еще, высок. Но расстояния между солнечными системами огромны, и вероятность того, что нас посещали пришельцы, низка. В годы моего президентства я не сталкивался со свидетельствами внеземных контактов. Честно", – написал он.