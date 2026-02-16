Машина сбила мужчину на электросамокате в Кармиэле, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о ДТП на улице А-Харосет в Кармиэле, где автомобиль сбил молодого мужчину, ехавшего на электросамокате.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшим неотложную помощь: мужчина в возрасте примерно 25 лет получил тяжелые травмы головы и конечностей, в тяжелом, но стабильном состоянии он был эвакуирован в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии.

Еще двое пострадавших, две женщины в возрасте 49 и 52 лет, были отправлены в больницу с легкими травмами.