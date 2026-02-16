В Тель-Авиве задержаны 77-летняя наркоторговка и ее сын

Сотрудники полиции северного Тель-Авива задержали пожилую жительницу Тель-Авива и ее сына по подозрению в торговле наркотиками. В их доме были обнаружены различные вещества, расфасованные и подготовленные к распространению, а также крупная сумма наличными.

По сообщению полиции, на основании ордера на арест и на обыск оперативники прибыли к подозреваемым на дом, и задержали 77-летнюю женщину и ее 40-летнего сына.

В их квартире обнаружены марихуана и гашиш общим весом более полукилограмма, расфасованные для продажи. Также обнаружены и изъяты наличные в сумме 30 тысяч шекелей.

По завершении допроса подозреваемые были помещены под стражу, ожидается, что они предстанут перед мировым судом Тель-Авива для продления срока ареста.