Бывшему министру энергетики Украины сообщено о подозрениях в преступной деятельности

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко официально сообщено, что он проходит в качестве подозреваемого по так называемому "делу "Мидас"" о коррупции в украинской энергетической отрасли.

Галущенко, который был задержан на границе при попытке покинуть страну, подозревается в принадлежности к преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно материалам дела, в 2021 году на острове Ангилья, являющемся заморской территорией Великобритании, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов инвестиций. Фонд возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса, который на профессиональной основе оказывал услуги по "отмыванию" доходов, полученных преступным путем.

"С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника", – говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в период пребывания Галущенко в должности министра через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергосекторе. При этом на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, было перечислено более семи миллионов долларов.

Министерство энергетики Галущенко возглавлял в 2021-2025 году, а потом на протяжении нескольких месяцев занимал пост министра юстиции. В ноябре 2025 года он был освобожден от этой должности из-за коррупционного скандала.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", – сообщило НАБУ в ноябре.

Центральным фигурантом дела считается предприниматель Тимур Миндич, который был близок к президенту Зеленскому и являлся совладельцем студии "Квартал 95". Он покинул Украину в ноябре, за несколько часов до проведенного у него обыска. СМИ сообщали, что Миндич, у которого есть и израильское гражданство, был найден в Израиле.