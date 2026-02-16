Полиция опубликовала видео с задержанием подозреваемого в Калькилии

Пресс-служба полиции опубликовала видео задержания подозреваемого в террористической деятельности пограничниками Иудеи и Самарии в ходе операции, проводившейся в Калькилии 15 февраля.

В сообщении говорится, что бойцы подразделения "псевдоарабов" МАГАВа окружили здание, в котором, по данным ШАБАКа, находился Салем Абу Хамад, зашли внутрь и произвели задержание.

Подозреваемый передан следователям Общей службы безопасности для дальнейшего расследования.