16 февраля 2026
16 февраля 2026
Израиль

Полиция опубликовала видео с задержанием подозреваемого в Калькилии

Иудея и Самария
Полиция
ШАБАК
МАГАВ
время публикации: 16 февраля 2026 г., 19:27 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 19:27
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции опубликовала видео задержания подозреваемого в террористической деятельности пограничниками Иудеи и Самарии в ходе операции, проводившейся в Калькилии 15 февраля.

В сообщении говорится, что бойцы подразделения "псевдоарабов" МАГАВа окружили здание, в котором, по данным ШАБАКа, находился Салем Абу Хамад, зашли внутрь и произвели задержание.

Подозреваемый передан следователям Общей службы безопасности для дальнейшего расследования.

Израиль
