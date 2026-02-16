БАГАЦ принял ходатайство о коллективном иске против кредитных компаний за обирание стариков

Высший суд справедливости единогласно поддержал позицию юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, согласно которой окружной суд ошибочно отклонил ходатайство об утверждении коллективного иска против кредитных компаний из-за их предполагаемой ответственности за явление "обирания пожилых людей".

Таким образом, по решению БАГАЦа будет разрешено проведение судебного разбирательства в рамках коллективного иска, ответчиками по которому выступают компании кредитных карт (MAX, Isracard, Cal).

В своем вердикте судьи БАГАЦа отметили, что эксплуатация уязвимых групп населения, характеризующихся потребительской уязвимостью, как пожилые люди – это тяжелая социальная болезнь, и этот вопрос имеет большую социальную значимость. "Когда в суд поступают дела вроде рассматриваемого коллективного иска, обязанность суда приложить все усилия, чтобы обеспечить возможность его рассмотрения, используя широкий спектр инструментов, предоставленных суду законом", – сказано в вердикте суда.

Речь идет о ходатайстве о признании коллективного, или представительского, иска, поданном в окружной суд Тель-Авива против трех компаний кредитных карт – MAX, Isracard, Cal, хотя сами кредитные компании, как признают податели ходатайства, не обирали пострадавших напрямую.

Ущерб пожилым людям наносили так называемые компании агрессивного маркетинга, многие из которых целенаправленно обращались к пожилым и одиноким людям, использовали их когнитивное и психологическое состояние для навязывания ненужных им товаров, списывания с их счетов огромных сумм за товары, которые эти люди вообще не покупали, и обиравшие их другими способами.

Поскольку многие из таких фирм закрывались и исчезали, и предъявить к ним иски напрямую невозможно, в суд было подано ходатайство о представительском иске против кредитных компаний, одобрявших сделки, совершенные при помощи прямого маркетинга. В ходатайстве перечислялись 40 таких компаний, и утверждалось, что кредитные компании должны были по собственной инициативе отменить все сделки этих фирм с пожилыми людьми.

Окружной суд отклонил ходатайство, указав, что процедура коллективного иска не подходит для рассмотрения данного вопроса, поскольку требуется множество индивидуальных проверок, не соответствующих формату коллективного разбирательства. Истцы подали апелляцию на это решение в БАГАЦ.

Судьи Ноам Сольберг, Дафна Барак-Эрез и Офер Гросскопф удовлетворили апелляцию представителей истцов, позволив им вести иск как коллективный (по одному из оснований) и вернули дело на дополнительное рассмотрение в окружной суд по другому основанию.

Таким образом, БАГАЦ принял позицию юридической советницы прокуратуры Гали Баарав-Миары, которая указывала на трудности подачи индивидуальных исков в данных обстоятельствах из-за ограниченной доступности судебных процедур для пожилых людей и из-за сложности таких исков. Коллективный иск, на ее взгляд, может быть наиболее эффективным процессуальным инструментом для этой группы.