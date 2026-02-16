x
16 февраля 2026
Мир
Мир

За групповое изнасилование израильтянки трое граждан Индии приговорены к смерти

Судебные решения
Индия
Сексуальное насилие
Туризм
время публикации: 16 февраля 2026 г., 18:47 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 18:47
AP Photo/Amr Nabil

Окружной суд в районе Коппал (штат Карнатака) приговорил троих обвиняемых в групповом изнасиловании двух женщин, включая туристку из Израиля, а также в убийстве туриста, к смертной казни. Осужденные – Маллиш, Саи и Шаранаппа – ранее были признаны виновными в этих преступлениях.

Как сообщает NDTV, инцидент произошел в районе деревни Хампи на севере индийского штаба Карнатака в марте 2025 года. Трое обвиняемых подошли к двум пострадавшим, израильской туристке и ее подруге, владелице гестхауса, а также к трем туристам-мужчинам, и потребовали деньги.

После отказа они столкнули мужчин в канал, после чего изнасиловали обеих женщин. Двоим туристам удалось выплыть, третий утонул. Преступление вызвало широкий общественный резонанс: речь идет о районе, популярном среди зарубежных туристов. После этого преступления сотни туристов покинули район.

Мир
