Накануне Рамадана Турция открыла в секторе Газы три мечети

Турецкий фонд по делам религии (Türkiye Diyanet Vakfı, TDV) объявил об открытии в секторе Газы трех мечетей. По информации турецкого портала Diyanet Haber, мечеть имени Абдаллы Аззама открыта в районе Сабра, мечеть Аль-Худа в Джабалии и мечеть Аль-Исра в районе Шейх Радуан.

На фотографии мечети Абдаллы Аззама, опубликованной изданием, можно увидеть, что речь идет о временном каркасном сооружении. На входе рядом с палестинским флагом изображен флаг Турции.

Израильские СМИ, комментируя восстановление мечетей турецким фондом, отмечают, что Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что Израиль не позволит Турции "закрепиться" в секторе Газы.