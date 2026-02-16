x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Накануне Рамадана Турция открыла в секторе Газы три мечети

Израиль
Газа
Турция
время публикации: 16 февраля 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 18:49
Накануне Рамадана Турция открыла в секторе Газы три мечети
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Турецкий фонд по делам религии (Türkiye Diyanet Vakfı, TDV) объявил об открытии в секторе Газы трех мечетей. По информации турецкого портала Diyanet Haber, мечеть имени Абдаллы Аззама открыта в районе Сабра, мечеть Аль-Худа в Джабалии и мечеть Аль-Исра в районе Шейх Радуан.

На фотографии мечети Абдаллы Аззама, опубликованной изданием, можно увидеть, что речь идет о временном каркасном сооружении. На входе рядом с палестинским флагом изображен флаг Турции.

Израильские СМИ, комментируя восстановление мечетей турецким фондом, отмечают, что Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что Израиль не позволит Турции "закрепиться" в секторе Газы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 февраля 2026

Халид Машаль: "ХАМАС не согласится на разоружение"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 18 января 2026

Идея Трампа? $1 млрд за "постоянное место" в "Совете мира" по Газе. Белый дом опровергает
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 января 2026

Трамп пригласил Эрдогана и ас-Сиси присоединиться к "Совету мира"