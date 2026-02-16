Иран начал масштабные военные учения накануне второго раунда переговоров с США

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции начали масштабные учения в Ормузском проливе и Персидском заливе. Об этом сообщают государственные телеканалы Ирана.

Основными целями учений являются "оценка готовности военно-морских подразделений КСИР, отработка возможных сценариев быстрого реагирования на различные угрозы, а также разумное использование геополитического преимущества Ирана в Персидском и Оманском заливах".

Иранское государственное телевидение сообщает, что в ходе первого дня маневров были испытаны новые беспилотные аппараты, способные поражать воздушные и морские цели. При этом технические характеристики нового аппарата "держатся в секрете".

Также сообщается об испытании Ираном "стратегического оружия" на островах Абу-Муса, Малый и Большой Томб, острове Сирри в Персидском заливе.