16 февраля 2026
Израиль

Два ДТП в центре страны: погибла мотоциклистка и пожилая женщина получила тяжелые травмы

ДТП
время публикации: 16 февраля 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 18:21
Два ДТП в центре страны: погибла мотоциклистка и пожилая женщина получила тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

В двух ДТП, которые произошли в округе Яркон в центре страны, погибла мотоциклистка (примерно 26 лет) и женщина (примерно 75 лет) получила тяжелые травмы.

Мотоциклистка погибла в результате столкновения с легковой машиной на 5-м шоссе, между развязками Мораша и Кфар-Ярок. От полученных травм она скончалась на месте.

На бульваре Менахем Бегин в Йехуд-Моносон машина сбила пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 75 лет) получила множественные травмы. В критическом состоянии она была доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Израиль
