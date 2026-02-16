Два ДТП в центре страны: погибла мотоциклистка и пожилая женщина получила тяжелые травмы

В двух ДТП, которые произошли в округе Яркон в центре страны, погибла мотоциклистка (примерно 26 лет) и женщина (примерно 75 лет) получила тяжелые травмы.

Мотоциклистка погибла в результате столкновения с легковой машиной на 5-м шоссе, между развязками Мораша и Кфар-Ярок. От полученных травм она скончалась на месте.

На бульваре Менахем Бегин в Йехуд-Моносон машина сбила пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 75 лет) получила множественные травмы. В критическом состоянии она была доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.