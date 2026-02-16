Европейский вещательный союз утвердил песню израильского участника на "Евровидении"

Европейский вещательный союз утвердил песню, с которой израильский певец Ноам Бетан должен выступить на "Евровидении". Об этом сообщила новостная служба N12.

Проблема с песней могла возникнуть из-за того, что она, по всей видимости, была похищена до ее премьеры. 9 февраля после того, как неизвестный человек предложил СМИ приобрести копию записи израильского исполнителя за десятки тысяч шекелей, корпорация "Кан" направила предупреждения ряду СМИ. Преждевременная публикация композиции могла привести к дисквалификации Израиля на конкурсе.

Песня для Ноама Бетана была написана Надавом Ахарони, Цлилем Клипи и Юваль Рафаэль. Корпорация "Кан" планирует обнародовать ее 5 марта. Песня была отобрана профессиональной комиссией из примерно 200 песен, представленных израильскими авторами. Песня будет исполнена на иврите, французском и английском языках.