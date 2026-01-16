Двое террористов задержаны в районе деревни Бейта, еще троих задержали в деревне Малик

В четверг вечером военнослужащие ЦАХАЛа, действовавшие в районе деревни Бейта в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон", заметили двоих террористов, которые собирались бросить бутылки с зажигательной смесью в машины на гражданской дороге.

Бойцы ЦАХАЛа открыли огонь, ранили одного из террористов, после чего задержали обоих.

В ночь на пятницу бойцы бригады "Биньямин" прибыли с целью ареста подозреваемых в террористической деятельности в деревню Малик: накануне трое подозреваемых бросили взрывное устройство и бутылку с зажигательной смесью в сторону дороги, по которой ехали машины. Пострадавших нет.

Трое подозреваемых задержаны и переданы для дальнейшего расследования службам безопасности.