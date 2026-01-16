x
16 января 2026
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2026
|
16 января 2026
|
последняя новость: 14:30
16 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое террористов задержаны в районе деревни Бейта, еще троих задержали в деревне Малик

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 января 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 13:54
Двое террористов задержаны в районе деревни Бейта, еще троих задержали в деревне Малик
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг вечером военнослужащие ЦАХАЛа, действовавшие в районе деревни Бейта в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон", заметили двоих террористов, которые собирались бросить бутылки с зажигательной смесью в машины на гражданской дороге.

Бойцы ЦАХАЛа открыли огонь, ранили одного из террористов, после чего задержали обоих.

В ночь на пятницу бойцы бригады "Биньямин" прибыли с целью ареста подозреваемых в террористической деятельности в деревню Малик: накануне трое подозреваемых бросили взрывное устройство и бутылку с зажигательной смесью в сторону дороги, по которой ехали машины. Пострадавших нет.

Трое подозреваемых задержаны и переданы для дальнейшего расследования службам безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2026

833-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии