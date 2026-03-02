С начала операции уничтожено более 600 объектов инфраструктуры иранского режима

Оперативное управление ЦАХАЛа руководит военной кампанией в Иране из главного командного пункта и отвечает за синхронизацию и управление наступательными и оборонительными действиями на нескольких направлениях, сообщает в понедельник, 2 марта, пресс-служба Армии обороны Израиля.

До начала операции "Рычание льва" была проведена тщательная подготовка, включающая отработку процессов координации с армией США и широкую подготовку к развитию событий на нескольких аренах боев. Подготовка включает также усиление территориальных подразделений и готовности к обороне и наступлению. На данный момент мобилизованы 110 тысяч резервистов.

С начала операции ВВС, следуя точным разведданным АМАНа, атаковали более 600 объектов террористической инфраструктуры иранского режима, применив около 2500 различных боеприпасов. В числе атакованных целей 20 объектов иранского военно-политического руководства, более 150 баллистических ракет и более 200 иранских систем ПВО.

За последние сутки ЦАХАЛ действует на всех направлениях, включая Ливан: к настоящему моменту в Ливане были атакованы около 30 объектов террористической инфраструктуры.