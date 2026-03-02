Открылась экстренная линия омбудсмена в управлении госконтролера

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман распорядился открыть колл-центр для обращений граждан в связи с операцией "Рычание льва". Эта горячая линия, предназначена для тех, кто пострадал или не получил должного ответа от государственных органов в связи с чрезвычайной ситуацией.

Горячая линия начала работу в понедельник, 2 марта 2026 года.

•⁠ ⁠Часы работы: Вс-Чт, с 08:00 до 18:00.

•⁠ ⁠Телефон: 02-6665199

•⁠ ⁠WhatsApp: 050-3995422

Пресс-служба управления госконтролера подчеркивает, что данная линия предназначена исключительно для жалоб, связанных с чрезвычайной ситуацией. Подать жалобу на государственные структуры можно также обычными способами, включая онлайн-форму на сайте: complaint.mevaker.gov.il. Жалобы принимаются на любом языке, включая русский, арабский, амхарский и английский.

Сотрудники аппарата омбудсмена также планируют выезды на места для оказания помощи эвакуированным гражданам, пострадавшим в ходе операции "Львиный рык" и столкнувшимся с бюрократическими трудностями.

Госконтролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман: "Несмотря на всю важность военного противостояния с Ираном, мы обязаны сделать выводы из провалов в защите гражданского населения во время войны "Железные мечи" и операции "Народ как лев", чтобы обеспечить жителям своевременную и качественную помощь. Сегодня вся страна является фронтом, и все министерства и ведомства обязаны оказывать помощь, в том числе проявляя инициативу. Я призываю министерство главы правительства распорядиться об открытии единой экстренной линии государственных ведомств для обслуживания граждан Израиля, особенно в этот сложный период".