CENTCOM сообщил о гибели четвертого военнослужащего США в ходе войны против Ирана
время публикации: 02 марта 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 15:20
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели еще одного, четвертого, военнослужащего в ходе войны с Ираном.
В сообщении говорится, что погибший получил серьезные ранения во время первых атак по Ирану, и скончался от полученных ранений.
CENTCOM подчеркивает, что боевые действия против Ирана продолжаются.
Имена погибших будут опубликованы через 24 часа после уведомления их близких.
