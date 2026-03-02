CENTCOM сообщил о гибели четвертого военнослужащего США в ходе войны против Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели еще одного, четвертого, военнослужащего в ходе войны с Ираном.

В сообщении говорится, что погибший получил серьезные ранения во время первых атак по Ирану, и скончался от полученных ранений.

CENTCOM подчеркивает, что боевые действия против Ирана продолжаются.

Имена погибших будут опубликованы через 24 часа после уведомления их близких.