Ближний Восток

CENTCOM сообщил о гибели четвертого военнослужащего США в ходе войны против Ирана

Иран
Погибшие
США
время публикации: 02 марта 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 15:20
CENTCOM сообщил о гибели четвертого военнослужащего США в ходе войны против Ирана
U.S. Navy via AP

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели еще одного, четвертого, военнослужащего в ходе войны с Ираном.

В сообщении говорится, что погибший получил серьезные ранения во время первых атак по Ирану, и скончался от полученных ранений.

CENTCOM подчеркивает, что боевые действия против Ирана продолжаются.

Имена погибших будут опубликованы через 24 часа после уведомления их близких.

Ближний Восток
