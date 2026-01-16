Велосипедист в тяжелом состоянии после аварии в Кирьят-Тивоне
время публикации: 16 января 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:14
Велосипедист, катавшийся по пересеченной местности в районе Кирьят-Тивона, поскользнулся и упал вместе с велосипедом. В результате падения он получил крайне тяжелые травмы.
К моменту прибытия парамедика и фельдшера из "Коах Ацала" велосипедист не дышал, у него не было пульса. Во время реанимации медикам удалось запустить сердце пострадавшего.
Он был эвакуирован в тяжелом, но стабильном состоянии в хайфскую больницу РАМБАМ.
Ссылки по теме