Израиль

Велосипедист в тяжелом состоянии после аварии в Кирьят-Тивоне

время публикации: 16 января 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:14
Велосипедист в тяжелом состоянии после аварии в Кирьят-Тивоне
Пресс-служба "Коах Ацала"

Велосипедист, катавшийся по пересеченной местности в районе Кирьят-Тивона, поскользнулся и упал вместе с велосипедом. В результате падения он получил крайне тяжелые травмы.

К моменту прибытия парамедика и фельдшера из "Коах Ацала" велосипедист не дышал, у него не было пульса. Во время реанимации медикам удалось запустить сердце пострадавшего.

Он был эвакуирован в тяжелом, но стабильном состоянии в хайфскую больницу РАМБАМ.

