В БАГАЦ поданы апелляции против закона о реформе рынка телерадиовещания

Сразу после утверждения Кнессетом реформы рынка телерадиовещания в Израиле, которую продвигал министр связи Шломо Караи, в БАГАЦ были поданы первая апелляция против реформы, сообщает в четверг 16 июля "Маарив".

Иск подал Институт "Зулат" по вопросам равенства и прав человека. Авторы обращения утверждают, что закон наносит серьезный ущерб свободе слова, свободе прессы и праву общества на получение информации, а также был принят с существенными нарушениями законодательной процедуры.

В обращении утверждается, что закон отменяет регуляторные механизмы, призванные обеспечивать достоверность новостной информации, что может привести к распространению недостоверных, предвзятых или вводящих в заблуждение сообщений. Кроме того, закон, по мнению авторов апелляции, создает механизмы, способствующие продвижению такого контента.

Кроме того, апелляцию против закона подало "Движение за качество власти", которое утверждает, что закон значительно расширяет влияние политического руководства на рынок средств массовой информации. В частности, заявители утверждают, что закон позволит политическим властям контролировать назначение руководства нового регулирующего органа, нанесет ущерб независимости новостных редакций и предоставит государству контроль над данными о телевизионной аудитории.