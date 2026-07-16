x
16 июля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 21:07
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украина отвергает обвинения в убийстве главного инженера Запорожской АЭС

Украина
Война в Украине
время публикации: 16 июля 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 20:25
Украина отвергает обвинения в убийстве главного инженера Запорожской АЭС
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения в причастности к гибели главного инженера подконтрольной России Запорожской АЭС Александра Яковлева. По утверждениям РФ, он погиб в результате удара БПЛА.

"Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной", – заявило ведомство, напомнив о незаконности захвата Россией АЭС.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что расследует гибель Яковлева и его водителя как теракт. "Следствие установит конкретных представителей киевского режима, действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан", – заявляет СКР.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 июня 2026

Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 мая 2026

Глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ударом по Запорожской АЭС
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 сентября 2025

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины и перешла на питание от дизельных генераторов