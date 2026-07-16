Украина отвергает обвинения в убийстве главного инженера Запорожской АЭС
время публикации: 16 июля 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 20:25
Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения в причастности к гибели главного инженера подконтрольной России Запорожской АЭС Александра Яковлева. По утверждениям РФ, он погиб в результате удара БПЛА.
"Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной", – заявило ведомство, напомнив о незаконности захвата Россией АЭС.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что расследует гибель Яковлева и его водителя как теракт. "Следствие установит конкретных представителей киевского режима, действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан", – заявляет СКР.
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