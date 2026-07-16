x
16 июля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 21:07
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уничтожен командир взвода ХАМАСа, участник резни 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июля 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 20:37
Уничтожен командир взвода ХАМАСа, участник резни 7 октября
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в четверг в результате точечной ликвидации на севере сектора Газы был уничтожен Ниад Рияд Абдельрахим Арук, командир взвода батальона "Шати" террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, Арук участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября 2023 года. На протяжении войны, в том числе в последнее время, он занимался подготовкой террористов и участвовал в планировании террористической деятельности.

Арук представлял угрозу для израильских подразделений, действующих в секторе Газы, и был ликвидирован в результате точечного авиаудара.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2026

1014-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии