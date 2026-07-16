Уничтожен командир взвода ХАМАСа, участник резни 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в четверг в результате точечной ликвидации на севере сектора Газы был уничтожен Ниад Рияд Абдельрахим Арук, командир взвода батальона "Шати" террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, Арук участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября 2023 года. На протяжении войны, в том числе в последнее время, он занимался подготовкой террористов и участвовал в планировании террористической деятельности.

Арук представлял угрозу для израильских подразделений, действующих в секторе Газы, и был ликвидирован в результате точечного авиаудара.