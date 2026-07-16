x
16 июля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 21:07
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Идит Сильман официально разрешила Бен-Гвиру разместить крокодилов вокруг тюрем

Итамар Бен-Гвир
Мин.экологии
Животные
ШАБАС
время публикации: 16 июля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 21:13
Идит Сильман официально разрешила Бен-Гвиру разместить крокодилов вокруг тюрем
Chaim Goldberg/Flash90

Министр экологии Идит Сильман подписала официальное распоряжение, которое позволит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру приступить к реализации пилотного проекта по использованию крокодилов на территории объектов пенитенциарной системы, где содержатся террористы "Нухбы".

Как сообщает INN, подписанное министром экологии распоряжение относит крокодилов к категории "диких животных, подлежащих разведению". Это позволит Управлению тюрем (ШАБАС) провести пилотный проект по содержанию крокодилов на своей территории при условии обеспечения надлежащего ухода и содержания животных.

Напомним, инициатива создания тюрьмы, окруженной крокодилами, появилась у Бен-Гвира после аналогичного предложения президента США Дональда Трампа. В правлении тюрем Израиля начали изучать возможность реализации проекта. В рамках подготовки были проведены проверки и консультации, включая посещение зоопарков.

По итогам этой работы в ШАБАСе пришли к выводу, что строительство тюрьмы с окружающими ее рвами и крокодилами позволит существенно снизить текущие расходы на охрану и одновременно усилить сдерживающий эффект против попыток побега заключенных.

После того как Бен-Гвир одобрил переход к практической реализации пилотного проекта, включающего проектирование инфраструктуры и создание безопасных условий для содержания крокодилов, выяснилось, что действующее законодательство не позволяет содержать нильских крокодилов за пределами лицензированных зоопарков, поскольку они относятся к охраняемым видам.

Для преодоления этого юридического препятствия было предложено изменить их статус, отнеся их к категории "разводимых диких животных", которых разрешено содержать в определенных целях.

Подобная правовая категория существовала в Израиле до 2013 года и позволяла разводить крокодилов в коммерческих целях. Теперь ее решили адаптировать для нужд безопасности, ограничив возможность содержания таких животных исключительно уполномоченными силовыми структурами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 января 2026

Ynet: Сотрудники ШАБАС начали учиться обращению с крокодилами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Владелец крокодильей фермы в Пацаэле требует от государства 53 млн шекелей за убитых крокодилов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 декабря 2025

Новая инициатива Бен-Гвира: тюрьмы для террористов, окруженные рвами с крокодилами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2025

Управление охраны природы: крокодилов в Пцаэле умертвили, чтобы они не стали оружием террора