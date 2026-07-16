Идит Сильман официально разрешила Бен-Гвиру разместить крокодилов вокруг тюрем

Министр экологии Идит Сильман подписала официальное распоряжение, которое позволит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру приступить к реализации пилотного проекта по использованию крокодилов на территории объектов пенитенциарной системы, где содержатся террористы "Нухбы".

Как сообщает INN, подписанное министром экологии распоряжение относит крокодилов к категории "диких животных, подлежащих разведению". Это позволит Управлению тюрем (ШАБАС) провести пилотный проект по содержанию крокодилов на своей территории при условии обеспечения надлежащего ухода и содержания животных.

Напомним, инициатива создания тюрьмы, окруженной крокодилами, появилась у Бен-Гвира после аналогичного предложения президента США Дональда Трампа. В правлении тюрем Израиля начали изучать возможность реализации проекта. В рамках подготовки были проведены проверки и консультации, включая посещение зоопарков.

По итогам этой работы в ШАБАСе пришли к выводу, что строительство тюрьмы с окружающими ее рвами и крокодилами позволит существенно снизить текущие расходы на охрану и одновременно усилить сдерживающий эффект против попыток побега заключенных.

После того как Бен-Гвир одобрил переход к практической реализации пилотного проекта, включающего проектирование инфраструктуры и создание безопасных условий для содержания крокодилов, выяснилось, что действующее законодательство не позволяет содержать нильских крокодилов за пределами лицензированных зоопарков, поскольку они относятся к охраняемым видам.

Для преодоления этого юридического препятствия было предложено изменить их статус, отнеся их к категории "разводимых диких животных", которых разрешено содержать в определенных целях.

Подобная правовая категория существовала в Израиле до 2013 года и позволяла разводить крокодилов в коммерческих целях. Теперь ее решили адаптировать для нужд безопасности, ограничив возможность содержания таких животных исключительно уполномоченными силовыми структурами.