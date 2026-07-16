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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира снайперского подразделения ХАМАСа. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 09:07
ЦАХАЛ ликвидировал командира снайперского подразделения ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что 15 июля в центральной части сектора Газы был ликвидирован Умар Ахмад Абу Касем, командовавший снайперским подразделением одного из батальонов военного крыла ХАМАСа.

По данным ЦАХАЛа, во время войны Абу Касем участвовал в подготовке и осуществлении террористических атак против израильских военнослужащих в секторе Газы.

В последнее время он занимался восстановлением военного потенциала ХАМАСа и готовил новые атаки против сил ЦАХАЛа.

Израиль
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