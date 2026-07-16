ЦАХАЛ ликвидировал командира снайперского подразделения ХАМАСа. Видео

Армия обороны Израиля сообщила, что 15 июля в центральной части сектора Газы был ликвидирован Умар Ахмад Абу Касем, командовавший снайперским подразделением одного из батальонов военного крыла ХАМАСа.

По данным ЦАХАЛа, во время войны Абу Касем участвовал в подготовке и осуществлении террористических атак против израильских военнослужащих в секторе Газы.

В последнее время он занимался восстановлением военного потенциала ХАМАСа и готовил новые атаки против сил ЦАХАЛа.