В США выпустят золотой доллар с портретом Трампа

Министерство финансов США объявило о начале чеканки юбилейной золотой монеты номиналом 1 доллар с портретом действующего президента Дональда Трампа.

О решении сообщил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X, заявив, что монета призвана прославить силу американских ценностей и приверженность США сохранению свободы. Выпуск приурочен к более широкой инициативе America250, посвященной 250-летию независимости США, которое отмечается в июле 2026 года.

Монету планируют выпустить осенью, и она ориентирована прежде всего на коллекционеров и нумизматов, а не на массовое обращение.

По имеющимся эскизам, на аверсе размещен детализированный рельефный портрет-бюст Трампа в пиджаке и галстуке, а по кругу идет надпись LIBERTY, юбилейные даты "1776–2026" и национальный девиз "IN GOD WE TRUST"; на реверсе вместо привычного летящего орлана изображена модифицированная Большая печать США – орлан с оливковой ветвью в одной лапе и связкой из 13 стрел в другой.

Выпуск монеты сопровождается юридическими спорами, поскольку федеральное законодательство США строго запрещает изображать на национальной валюте портреты живых людей.

Чтобы обойти запрет, администрация использовала в качестве основания специальный закон 2020 года о подготовке к 250-летию США, который допускает выпуск особых монет и медалей по нестандартным эскизам, и уже имеющийся исторический прецедент – полудоллар 1926 года с изображением тогдашнего президента Калвина Кулиджа, отчеканенный к 150-летию независимости страны.