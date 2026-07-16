Зеленский формирует новое правительство Украины: Федоров покидает минобороны

Верховная рада Украины 16 июля должна рассмотреть назначение нового премьер-министра и состава правительства. Основным кандидатом на пост главы кабинета министров президент Владимир Зеленский назвал руководителя государственной компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого. По словам Зеленского, одним из главных приоритетов правительства станет подготовка страны к предстоящей зиме.

Предыдущее правительство ушло в отставку после того, как 14 июля Верховная рада удовлетворила заявление премьер-министра Юлии Свириденко. За постановление проголосовали 258 депутатов. Согласно украинскому законодательству, отставка премьер-министра автоматически влечет за собой отставку всего кабинета министров.

Одной из главных кадровых перестановок станет смена руководства министерства обороны. Судя по имеющимся данным, Михаил Федоров, возглавивший ведомство в январе 2026 года, не войдет в новый состав правительства. На пост министра обороны Зеленский намерен предложить нынешнего министра внутренних дел Игоря Клименко. Сам Федоров подтвердил, что покидает должность, и заявил, что продолжит работу над развитием военных технологий и поиском асимметричных решений в войне с Россией.

По данным "Украинской правды", Зеленский объяснил депутатам решение постоянным конфликтом между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Разногласия касались приоритетов закупки вооружений, распределения ресурсов и подходов к управлению армией: команда Федорова пыталась строить систему вокруг цифровых технологий и математических моделей, тогда как генеральный штаб настаивал на удовлетворении запросов военного командования. Президент заявил, что не может допустить противостояния министерства обороны и генштаба во время войны.

Еще одной причиной Зеленский назвал то, что Федоров не успел провести обещанную реформу мобилизации. По замыслу президента, Клименко, имеющий опыт руководства правоохранительной системой, должен сосредоточиться на пополнении армии и наведении порядка в мобилизационной системе. Сторонники Федорова считают его отставку ошибкой, отмечая проведенные им реформы оборонных закупок, развитие беспилотных систем и высокий авторитет среди западных партнеров.

Основным кандидатом на пост министра внутренних дел вместо Клименко называется глава Национальной полиции Иван Выговский, однако его назначение пока окончательно не согласовано. Министерство цифровой трансформации может возглавить заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.

По предварительным данным, управляющий партнер киевского офиса McKinsey Александр Кравченко возглавит министерство экономики и окружающей среды, а заместитель министра экономики Тарас Высоцкий – восстановленное министерство аграрной политики. Министерство развития общин и территорий может получить депутат Виталий Безгин, а министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта – глава Киевской областной администрации Николай Калашник.

Министром по делам ветеранов предлагается назначить главу Николаевской областной администрации Виталия Кима, министром юстиции – депутата Дениса Маслова, вице-премьером по европейской интеграции – постоянного представителя Украины при ЕС Всеволода Ченцова. Министерство образования может возглавить руководитель Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрей Бутенко.

Свои должности, как ожидается, сохранят первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьер Татьяна Бережная, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр молодежи и спорта Матвей Бедный и министр социальной политики Денис Улютин.

Окончательный состав правительства станет известен после голосования Верховной рады.