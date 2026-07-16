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Ближний Восток

Fars утверждает, что американские ракеты попали в детскую онкологическую больницу

США
Война с Ираном
Иран
время публикации: 16 июля 2026 г., 00:17 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 00:52
Fars утверждает, что американские ракеты попали в детскую онкологическую больницу
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство Fars сообщило, что во время последней волны ударов несколько американских ракет попали в здание онкологической больницы в Ахвазе.

Агентство утверждает, что в больнице, подвергшейся атаке, проходят химиотерапию онкологические больные, большую часть из которых составляют дети.

Отметим, что ранее иранские СМИ утверждали, что 14 июля атаке подверглось зернохранилище в Ховейзе. Американские военные опровергли эту информацию. CENTCOM заявил, что в результате атак были повреждены только военные объекты.

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