Fars утверждает, что американские ракеты попали в детскую онкологическую больницу

Иранское агентство Fars сообщило, что во время последней волны ударов несколько американских ракет попали в здание онкологической больницы в Ахвазе.

Агентство утверждает, что в больнице, подвергшейся атаке, проходят химиотерапию онкологические больные, большую часть из которых составляют дети.

Отметим, что ранее иранские СМИ утверждали, что 14 июля атаке подверглось зернохранилище в Ховейзе. Американские военные опровергли эту информацию. CENTCOM заявил, что в результате атак были повреждены только военные объекты.