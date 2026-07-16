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Спорт

Месси сделал две результативные передачи. Аргентинцы вышли в финал

Футбол
Спорт/важное
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июля 2026 г., 00:06 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 00:15
Месси сделал две результативные передачи. Аргентинцы вышли в финал
AP Photo/Rebecca Blackwell
Гол Энцо Фернандеса
AP Photo/Lynne Sladky

В Атланте встречались сборные Англии и Аргентины. Аргентинцы одержали волевую победу 2:1.

В первые 20 минут "игра без моментов". Только борьба и нарушения правил.

Много стычек, борьбы, толчков, тычков. Тренер сборной Англии пытался обратить внимание на то, что Энцо Фернандес ударил соперника. Судья не послушал.

В первые полчаса игры Тухель несколько раз выражал недовольство действиями арбитра.

На 34-й минуте Джеймс навесил со штрафного. Мяч едва не залетел в ворота. Мартинес с трудом мяч парировал.

В первом тайме 19 нарушений правил и один опасный момент после навеса англичан со штрафного.

В начале второго тайма фанаты попытались оживить игру. Была пауза в матче из-за выскочившего на поле болельщика.

На 49-й минуте Хулиан Альварес вышел один на один. Пикфорд мяч парировал.

На 55-й минуте Тальяфико ударом через себя вынес мяч из своей штрафной. Красиво, но подарок сопернику. Роджерс навесил. Энтони Гордон открыл счет 1:0.

После пропущенного мяча аргентинцы активизировались.

На 70-й минуте Месси навесил. Нико Гонсалес нанес удар головой метров с 8. Пикфорд выручил. На 75-й минуте аргентинцы едва не отыгрались. После удара Макаллистера с линии вратарской мяч попал в штангу.

На 84-й минуте Пикфорд парировал мяч после дальнего удара Энцо Фернандеса. На 85-й минуте Энцо Фернандекс пробил издали 1:1.

На 90-й минуте мяч после удара Макаллистера попал в штангу. На второй минуте компенсированного времени Месси навесил. Лаутаро Мартинес забил 1:2. У Лионеля сегодня две голевые передачи.

Гарри Кейн в этом матче остался совершенно незаметным.

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