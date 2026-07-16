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Мир

Вэнс заявил о существовании "хорошо финансируемой израильской кампании влияния" в США

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 16 июля 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 00:52
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
AP Photo/Jacquelyn Martin

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в трехчасовом интервью подкастеру Джо Рогану заявил о существовании "очень скрытной и чрезвычайно хорошо финансируемой израильской кампании влияния", которая, по его словам, добивается продолжения и расширения военных действий против Ирана.

Вэнс утверждает, что эта кампания направлена на срыв возможных переговоров с Тегераном и усиление давления на администрацию США. При этом он подчеркнул, что не обвиняет Израиль как государство, а говорит об отдельных структурах и группах влияния.

Говоря об отношениях с Израилем, Вэнс назвал себя "разумным центром" между безусловными сторонниками Израиля и его противниками. Он добавил, что Израиль является союзником США, но таким же, как Франция или Великобритания: по одним вопросам стороны согласны, по другим – расходятся.

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