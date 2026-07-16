7-я ночь противостояния США и Ирана: удары по целям на севере, юге и западе страны

В ночь на четверг, 16 июля, вооруженные силы США нанесли очередную серию ударов по объектам в разных районах Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что волна атак завершилась в 4:00 по израильскому времени.

По данным CENTCOM, американские силы атаковали командные пункты, объекты противовоздушной обороны, ракетные и беспилотные системы, а также средства наблюдения за побережьем. Удары наносились высокоточными боеприпасами по целям в нескольких районах, в том числе в Бендер-Аббасе, на юге Ирана. Целью операции в командовании назвали дальнейшее снижение способности Ирана угрожать экипажам торговых судов, следующих через Ормузский пролив.

Ранее американские военные провели полуторачасовую серию ударов по объектам береговой обороны и позициям крылатых ракет на острове Большой Томб (Тунб аль-Кубра) в Персидском заливе.

В CENTCOM заявили, что операция проводится по распоряжению президента США и призвана "привлечь Иран к ответственности".

Иранский государственный телеканал Press TV сообщал об ударах по аэропорту города Семнан на севере страны. Не менее двух взрывов прозвучали в городе Хондаб в провинции Маркази, расположенной в западной части Ирана. Информация о пораженных объектах, жертвах и разрушениях пока не поступала.

В некоторых районах Тегерана были приведены в действие системы противовоздушной обороны. Иранские СМИ также сообщали о взрывах и работе ПВО в других районах страны. Независимого подтверждения результатов американских ударов пока нет.

Press TV утверждает, что шесть ракет, летевших в сторону Ирана через воздушное пространство Ирака, были запущены с территории Кувейта. Кувейтские власти это заявление не комментировали.

КСИР заявил, что был нанесен комбинированный удар по радиолокационной станции системы C-RAM на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте и району размещения американских военнослужащих. Доказательств поражения этих целей и данных о пострадавших КСИР не представил.

Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы ПВО отражали атаку "вражеских беспилотников". По поступающим сообщениям, над территорией эмирата были слышны взрывы, связанные с работой систем перехвата.

В Бахрейне в течение нескольких часов дважды включались сирены воздушной тревоги. Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и проследовать в ближайшие безопасные места. Информация о падениях ракет или беспилотников и причиненном ущербе на момент публикации не поступала.

Нынешняя волна ударов стала продолжением американской операции против иранских ракетных, беспилотных и береговых сил в районе Ормузского пролива. На этот раз, судя по сообщениям иранских источников, удары наносились не только по объектам на юге Исламской республики, но также на севере и западе страны.