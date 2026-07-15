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Израиль

Принят закон о статусе бойцов с посттравматическим синдромом

Законы
Кнессет
время публикации: 15 июля 2026 г., 23:17 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 23:21
Принят закон о статусе бойцов с посттравматическим синдромом
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет во втором и третьем чтениях одобрил поправку к закону об инвалидах, закрепляющую статус военнослужащих с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. Законопроект поддержали 70 депутатов, голосовавших против не было.

В поправке говорится, что ПТСР является реакцией на травмирующие события во время боевой операции, учений или других событий, связанных с военной службой. Бойцы с ПТСР смогут получать специализированное лечение через Управление по реабилитации министерства обороны.

Закон также предусматривает создание комиссии по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. В особых случаях поддержку смогут получать и родственники военнослужащих, оказавшиеся в тяжелом положении из-за их состояния.

По данным минобороны, более 60% заявлений о признании инвалидности, поданных в 2024 и 2025 годах, были связаны с психическими травмами. К 2028 году число пациентов реабилитационного управления с такими расстройствами может достичь 50 тысяч.

Израиль
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