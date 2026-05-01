ЦАХАЛ рапортует о перехвате беспилотника "Хизбаллы". Пострадавших нет

Пресс-служба ЦАХАЛа: некоторое время назад ВВС перехватили беспилотник, запущенный в направлении района, где действуют военнослужащие ЦАХАЛа на юге Ливана.

В двух дополнительных инцидентах террористическая организация "Хизбалла" запустила ракету и ударный беспилотник, которые упали вблизи района, где действуют силы ЦАХАЛа на юге Ливана, без пострадавших.

Во всех этих случаях оповещения не были задействованы в соответствии с действующей политикой.

Отметим, что ранее сообщалось о двух легко раненых в результате взрыва ударного беспилотника "Хизбаллы" на юге Ливана.