01 мая 2026
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 мая 2026
Израиль

В Южном Ливане атакованы более 40 объектов инфраструктуры "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 01 мая 2026 г., 11:51 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 11:57
ЦАХАЛ продолжает уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидацию боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана. За последние сутки были атакованы более 40 объектов террористической организации "Хизбалла" в различных районах юга Ливана.

Среди целей: штабы, в которых действовали боевики, военные здания и другие объекты террористической инфраструктуры.

В четверг вечером была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая, по всей вероятности, была перехвачена на юге Ливана. Оповещения были задействованы в соответствии с политикой.

ЦАХАЛ продолжит действовать против угроз в отношении граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа в соответствии с указаниями политического руководства.

