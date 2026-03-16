Четверо жителей Лода задержаны по подозрению в причастности к убийству в Рамле

Через несколько часов после того, как в Рамле неизвестным был застрелен 20-летний мужчина, полиция Лода и бойцы пограничной полиции задержали четырех подозреваемых в причастности к убийству.

Расследование этого дела поручено центральному отделу полиции центрального округа.

Утром 17 марта полиция намерена обратиться в мировой суд Ришон ле-Циона с просьбой продлить арест подозреваемых.