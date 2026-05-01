последняя новость: 16:30
Культура

Статуэтка "Оскар" Павла Таланкина, пропавшая во время полета, найдена

время публикации: 01 мая 2026 г., 16:06 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 16:33
AP Photo/Chris Pizzello

Статуэтка "Оскар" Павла Таланкина, пропавшая во время перелета из США в Германию, найдена, об этом сообщили DW в пятницу, 1 мая, в авиакомпании Lufthansa. Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Lufthansa принесла извинения хозяину статуэтки и готова передать ее режиссеру. Сейчас представители авиакомпании выясняют, остается ли сам Таланкин во Франкфурте. Lufthansa также проводит расследование, как награда могла потеряться.

Ранее статуэтка "Оскар", принадлежащая режиссеру Павлу Таланкину, исчезла во время авиаперелета из Нью-Йорка. Об этом сообщил соавтор фильма "Господин Никто против Путина" Дэвид Боренштейн.

По его словам, 29 апреля Таланкин вылетал из аэропорта имени Джона Кеннеди и вез награду в ручной клади. Однако на досмотре сотрудники службы безопасности заявили, что статуэтка может представлять опасность, и не разрешили взять ее на борт.

Несмотря на попытки команды убедить службу безопасности, "Оскар" пришлось оформить как багаж. Его упаковали в коробку и отправили рейсом Lufthansa, которым летел режиссер. Однако по прибытии награда так и не была найдена.

