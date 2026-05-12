ШАБАК выдал постоянный пропуск в Кнессет ультраправому активисту Бенци Гопштейну

Служба общей безопасности (ШАБАК) изменила свою позицию и выдала постоянный пропуск в здание Кнессета председателю организации "Лехава" Бенци Гопштейну, сообщает издание "А-Йом".

Гопштейн, являющийся советником министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, до сих пор имел лишь временное разрешение на вход, так как ШАБАК отказывал ему в постоянном допуске по соображениям безопасности. Ему каждый раз приходилось выписывать разовый пропуск.

Бенци Гопштейн в последние годы был в центре нескольких судебных разбирательств. Он был обвинен в подстрекательстве к террору за публичное прославление Баруха Гольдштейна, который в 1994 году расстрелял прихожан мечети Ибрагима (в Пещере Патриархов), убив 29 и ранив более 150 человек. В 2024 году мировой суд Иерусалима приговорил его к 200 часам общественных работ и четырем месяцам условного срока за подстрекательство и расизм.