Управление ценных бумаг дало разрешение на приватизацию "Авиационной промышленности" через биржу
Управлению по надзору за рынком ценных бумаг согласовало формулу раскрытия информации, которая позволит израильскому оборонному концерну "Авиационная промышленность" соблюсти требования закона и сохранить необходимый уровень секретности.
Как сообщает "Калькалист", данный шаг снимает одно из самых значительных препятствий на пути к приватизации концерна путем первичной эмиссии акций на Тель-Авивской фондовой бирже.
Управление государственных компаний намерено воспользоваться рекордными финансовыми результатами последних лет и разместить миноритарный пакет акций "Авиационной промышленности" на Тель-Авивской бирже при оценке компании в 100 млрд шекелей.
Параллельно планируется размещение миноритарного пакета «Рафаэля» при оценке 50-60 млрд шекелей.