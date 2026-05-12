Экономика

Управление ценных бумаг дало разрешение на приватизацию "Авиационной промышленности" через биржу

время публикации: 12 мая 2026 г., 22:19
Управлению по надзору за рынком ценных бумаг согласовало формулу раскрытия информации, которая позволит израильскому оборонному концерну "Авиационная промышленность" соблюсти требования закона и сохранить необходимый уровень секретности.

Как сообщает "Калькалист", данный шаг снимает одно из самых значительных препятствий на пути к приватизации концерна путем первичной эмиссии акций на Тель-Авивской фондовой бирже.

Управление государственных компаний намерено воспользоваться рекордными финансовыми результатами последних лет и разместить миноритарный пакет акций "Авиационной промышленности" на Тель-Авивской бирже при оценке компании в 100 млрд шекелей.

Параллельно планируется размещение миноритарного пакета «Рафаэля» при оценке 50-60 млрд шекелей.

