Верховный суд утвердил решение о переводе Бецалеля Зини под домашний арест

Верховный суд оставил в силе решение о переводе Бецалеля Зини под домашний арест. Суд отклонил апелляцию, поданную прокуратурой.

Зини, брат главы Общей службы безопасности (ШАБАК), подозревается в причастности к делу о контрабанде товаров в сектор Газы, в том числе во время войны "Железные мечи".

"Нет сомнений и нет возможности проигнорировать тот факт, что речь идет об отвратительной истории и об очень серьезных правонарушениях, которые инкриминируются подозреваемым", – говорится в решении суда.

"Вместе с тем, нет оснований для вмешательство в решение окружного суда", – говорится в вердикте.

Ранее судья окружного суда в Беэр-Шеве Алон Габизон подверг резкой критике действия прокуратуры. судья Алон Габизон вступил в дискуссию с представителем прокуратуры. "Госпожа, вы верите, что если я переведу Зини под домашний арест, это создаст угрозу безопасности государства. Давайте представим, что оказал помощь врагу, в чем я сомневаюсь. Друзья, довольно. Давайте скажем честно, человек всю жизнь был прямым, как столб, и совершил самую отвратительную ошибку в своей жизни. Иногда нужно остановиться и выдохнуть".