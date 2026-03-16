СМИ: израильская правая организация стоит за выездом сотен палестинских арабов из Газы

Израильская правая организация "Ад кан" стоит за организацией рейсов, которыми сотни палестинских арабов покинули сектор Газы.

Об этом пишет журналистка "Гаарец" Лиза Розовская со ссылкой на агентство AP. Согласно опубликованной информации, речь идет о по меньшей мере, трех рейсах, которые были организованы движением "Ад кан" через подставных лиц. Решение прибегнуть к конспирации было принято для того, чтобы скрыть связь организации выезда палестинских арабов из Газы с Израилем.

Как пишет "Гаарец", формально рейсы организовывала общественная организация "Аль-Маджед". Место ее деятельности не упоминается, однако "Гаарец" пишет, что за этой организацией стоит Томер Янар-Линд, израильтянин, имеющий израильское и эстонское гражданство. Организация "Аль-Маджед" поддерживала контакты с офисом координатора действий правительства на территориях (МАТПАШ) с целью получения разрешения на выезд арабов, заинтересованных в этом из сектора Газы.

По сообщению "Гаарец", израильско-американский бизнесмен Моти Каана, имеющий опыт эвакуации населения из района военных действий, таких как Афганистан, Украина и Сирия, получил обращение с просьбой вывезти 300 жителей Газы в Индонезию. Сотрудничество Кааны с "Ад кан" было прекращено после того, как страной назначения стала ЮАР, сообщают AP и "Гаарец".