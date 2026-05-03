13-й канал ИТВ: герои ролика Инбар Твизер собирали деньги на свадьбу несовершеннолетних

По информации 13-го канала ИТВ, молодые ультраортодоксы, которых запечатлела журналистка Инбар Твизер, собирали пожертвования на организацию свадьбы несовершеннолетних. Жениху и невесте около 15 лет, они принадлежат к одному из ответвлений брацлавского хасидизма в поселке Явнеэль. Ранее в отношении этого ответвления звучали обвинения в принуждении несовершеннолетних к браку, а также заявления о случаях насилия, включая сексуальное.

Газета "Гаарец" посвятила явлению недавнее расследование. Община брацлавских хасидов в Явнеэле использует многочисленные методы для сокрытия запрещенных законом браков между несовершеннолетними: регистрацию совершенных ранее браков по достижении подростками 18 лет, подмену адресов при родах и выписку рецептов на имя матери невесты. Учителя и школьные консультанты предотвращают вмешательство соцработников, врачи не сообщают о беременных девочках, а полиция за 5 лет открыла всего 4 дела о браках с несовершеннолетними. По мнению журналистов, бездействие связано с политическим влиянием общины, имеющей связи с партией ШАС.

Видео, опубликованное Инбар Твизер в соцсети X неделю назад, вызвало широкий резонанс. Публикация ролика без сокрытия лиц сборщиков пожертвований привела к обвинениям в шейминге и массовому сбору средств на проведение свадьбы, к которому присоединились, в частности, член партии ШАС Арье Дери, а также ряд журналистов и общественных деятелей.