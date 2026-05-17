ВОЗ ввела режим ЧС в Африке из-за вспышки лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на 16 мая, в конголезской провинции Итури зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей. Подтвержденные случаи также выявлены в Кампале и Киншасе у людей, прибывших из Итури.

В ВОЗ подчеркнули, что вспышка пока не соответствует критериям "чрезвычайной ситуации пандемического характера", однако риск дальнейшего распространения в соседние страны оценивается как высокий. Организация рекомендует изоляцию подтвержденных больных, наблюдение за контактами и ограничения на поездки для контактировавших, но не призывает к полному закрытию границ.