Пляжный волейбол. Впервые в истории. Израильтяне вышли в финал турнира Мирового тура
время публикации: 17 мая 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 10:01
Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев вышли в финал турнира по пляжному волейболу Xiamen Challenge, который проходит в Китае.
Впервые в истории израильский дуэт сыграет в финале турнира Мирового тура.
Соперниками Эйлона и Кевина станут австралийцы д`Артаньян Поттс и Джек Пирс.
Израильтяне в этом сезоне завоевал бронзовые медали двух этапов Мирового тура: в Мексике и Индии.
