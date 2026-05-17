Пляжный волейбол. Впервые в истории. Израильтяне вышли в финал турнира Мирового тура

Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев вышли в финал турнира по пляжному волейболу Xiamen Challenge, который проходит в Китае.

Впервые в истории израильский дуэт сыграет в финале турнира Мирового тура.

Соперниками Эйлона и Кевина станут австралийцы д`Артаньян Поттс и Джек Пирс.

Израильтяне в этом сезоне завоевал бронзовые медали двух этапов Мирового тура: в Мексике и Индии.