Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Пляжный волейбол. Впервые в истории. Израильтяне вышли в финал турнира Мирового тура

Спорт/важное
Пляжный волейбол
время публикации: 17 мая 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 10:01
Пляжный волейбол. Впервые в истории. Израильтяне вышли в финал турнира Мирового тура
AP Photo/James Elsby

Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев вышли в финал турнира по пляжному волейболу Xiamen Challenge, который проходит в Китае.

Впервые в истории израильский дуэт сыграет в финале турнира Мирового тура.

Соперниками Эйлона и Кевина станут австралийцы д`Артаньян Поттс и Джек Пирс.

Израильтяне в этом сезоне завоевал бронзовые медали двух этапов Мирового тура: в Мексике и Индии.

