Поданы обвинения по делу Unet Credit, в том числе против экс-министра финансов Моше Кахлона

Государственная прокуратура подала в экономический отдел окружного суда Тель-Авива обвинительное заключение по делу компании внебанковского кредитования Unet Credit.

Обвинения предъявлены Цахи Азару, Шломо Айзику, Шаю Пенсо, подконтрольным им компаниям Unet Credit Services Financial Ltd и частной компании Unet, а также другим фигурантам дела. Им, каждому в соответствии с его ролью, инкриминируются мошенничество и злоупотребление доверием в корпорации, получение чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах и нарушения отчетности по Закону о ценных бумагах.

В центре дела – сделка 2020 года, в рамках которой частной компании владельцев контрольного пакета и дополнительных консультантов были выделены 2 млн акций публичной компании стоимостью 50 млн шекелей. По версии прокуратуры, фигуранты представили органам компании ложную картину, будто финансирование сделки поступает из внешних источников, тогда как фактически покупка акций была оплачена средствами самой публичной компании.

Отдельный эпизод связан с тяжелыми финансовыми нарушениями в отделении Unet Credit в Нацерете, включая подозрение в хищении около 5 млн шекелей. По данным обвинения, нарушения были выявлены еще в конце 2020 года, но скрывались от совета директоров и общественности. Только в середине 2022 года информация была передана совету директоров, после чего были назначены внешняя проверка и публикация сообщения для инвесторов. В результате раскрытия дела торги акциями Unet Credit были приостановлены, компания была исключена из индексов, ее кредитный рейтинг понижен, а аудиторы отозвали подтверждение финансовых отчетов за 2020-2022 годы.

Параллельно прокуратура подала обвинительное заключение в рамках сделки со следствием против бывшего министра финансов Моше Кахлона, занимавшего пост председателя совета директоров Unet Credit с июня 2021 года по июнь 2022 года. Кахлону вменяется нарушение Закона о ценных бумагах: согласно обвинению, после того как в начале 2022 года он был проинформирован о существенных нарушениях в отделении в Нацерете, он не обеспечил доведение полной информации до совета директоров и общественности. В соответствии с соглашением Кахлон признает вину, а стороны будут просить суд назначить ему условный срок, штраф в размере 180 тысяч шекелей и запрет занимать должность в публичной компании в течение 18 месяцев. Ранее, в декабре 2023 года, Управление по ценным бумагам передало материалы расследования в прокуратуру, а в сентябре 2024 года прокуратура уведомила основных фигурантов дела о намерении предъявить обвинения после слушаний.