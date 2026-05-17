x
17 мая 2026
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 11:28
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Палестинский "принц" Рами Шаат, признанный террористом в Египте, может быть депортирован из Франции

Антисемитизм
Террористы
Франция
время публикации: 17 мая 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 11:02
Рами Шаат c женой Селин Лебрун Шаат
AP Photo

Палестинский активист Рами Шаат, сын бывшего премьера ПА Набиля Шаата, ближайшего сподвижника Ясира Арафата, обвинил власти Франции в том, что они намерены его депортировать. Шаат женат на француженке и у них есть ребенок.

54-летний деятель заявил, что речь идет о части целенаправленных действий французских властей по лишению палестинцев голоса – под предлогом утверждений, что он является угрозой национальной безопасности.

Шаат – один из основателей египетского отделения движения BDS, выступающего за бойкот и введение санкций против Израиля. В 2022 году, после тюремного заключения в Египте по обвинениям в терроризме, он был лишен египетского гражданства и выслан во Францию.

После нападения ХАМАСа на Израиль он создал организацию Urgence Palestine, цель которой – борьба с "сионистами и теми, кто им потворствует". Организация собирает средства на преследование участников "геноцида", мобилизацию для сопротивления во Франции и продвижение палестинской повестки в СМИ и социальных сетях.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2026

Во Франции начато обсуждение закона, карающего призывы к уничтожению Израиля тюремным заключением
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 февраля 2026

Франция требует отправить в отставку Франческу Альбанезе, назвавшую Израиль "врагом человечества"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 января 2022

Признанный террористом сын палестинского премьера депортирован из Египта