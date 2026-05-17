17 мая 2026
Финал "Евровидения-2026": в Вене и Тель-Авиве. Фоторепортаж

Евровидение-2026
время публикации: 17 мая 2026 г., 09:44 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 09:47

Фото: AP Photo/Martin Meissner и Avshalom Sassoni/Flash90

В Вене состоялся финал песенного конкурса "Евровидение-2026". Победу одержала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga.

Представитель Израиля Ноам Бетан с песней Michelle занял второе место. Третье место заняла Румыния: Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me.

В финале конкурса участвовали 25 стран.

Конкурс "Евровидение-2026" проходил в Вене на фоне бойкота со стороны ряда стран из-за участия Израиля.

DARA, Болгария
Ноам Бетан
Александра Кэпитэнеску, Румыния
Вена во время проведения "Евровидения-2026"
Израильтяне смотрят трансляцию финала "Евровидения-2026": в Тель-Авиве
Ноам Бетан
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
