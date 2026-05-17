Финал "Евровидения-2026": в Вене и Тель-Авиве. Фоторепортаж
время публикации: 17 мая 2026 г., 09:44 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 09:47
Фото: AP Photo/Martin Meissner и Avshalom Sassoni/Flash90
В Вене состоялся финал песенного конкурса "Евровидение-2026". Победу одержала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga.
Представитель Израиля Ноам Бетан с песней Michelle занял второе место. Третье место заняла Румыния: Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me.
В финале конкурса участвовали 25 стран.
Конкурс "Евровидение-2026" проходил в Вене на фоне бойкота со стороны ряда стран из-за участия Израиля.